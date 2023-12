Coppa liguria di seconda categoria. Al Rio Major basta il pari contro Nave, oggi una nuova sfida in campionato

Riomaior

RIOMAIOR: Pieri, Gasparini S., Carro, Vegna, Milone E. (75’ Pasini T.), Lonardo, Crovara (46’ Fazio), Boccolini (60’ Gasparini L.), Zonza, Ratti, Bonfiglio. All. Milone E.

NAVE: Tedeschi, Sottoriva, Arfanotti, Palumbo, Orlacchio, Scapinelli, Leonini, Benassi, Scatena, Ridondelli, Simonini. All. Sorrentino.

Arbitro: Della Monica della Spezia.

Marcatori: 22’ Vegna, 53’ Leonini.

PAGLIARI – Termina sull’1-1 il retourn match degli ottavi di finale di Coppa Liguria di Seconda categoria tra Riomaior e Nave disputato in notturna al ‘Cimma’. In virtù del risultato dell’andata sono i riomaggioresi a passare il turno. E’ decisiva la vittoria per 3-0 a tavolino ottenuta dal team di Emiliano Milone sui sarzanesi che sul campo a Castelnuovo Magra si erano imposti 6-1 schierando però un calciatore squalificato Formicola, disattenzione che di fatto ha determinato il ribaltamento del risultato. Tornando al match di mercoledì sera risulta molto equilibrato e combattuto col Riomaior che passa in vantaggio con Vegna al 22’ ed il Nave che pareggia al 53’ con Leonini in una gara condizionata dal freddo molto intenso. Da segnalare che i riomaggioresi mancavano di alcune pedine importanti come Azzaro, Costa, Polidoro e Gian Luca Milone che costringevano l’allenatore Emiliano Milone, ex calciatore professionista dello Spezia calcio, a schierarsi in campo. Ma non finisce qui in quanto per uno scherzo del calendario le stesse contendenti di mercoledì sera si incontreranno oggi venerdì 8 dicembre. Infatti alle ore 20 a Castelnuovo Magra si svolgerà in notturna un anticipo della nona giornata del girone F di Seconda categoria che vedrà appunto affrontarsi il Nave e la capolista Riomaior. L’arbitro è Barbieri della Spezia. Riomaggioresi che cercheranno il successo per mantenere la propria leadership e sarzanesi che cercheranno la rivincita dopo l’eliminazione.

P.G.