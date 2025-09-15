Coppa Liguria Prima categoria. Bru.Borg. avanti a punteggio pieno. Poker del Cadimare sul Riomaior

Tanti gol nella seconda giornata della Coppa Liguria di prima categoria. Nel girone 14 il Bru.Borg. si conferma in vetta a punteggio pieno imponendosi con un netto 3-0 sul campo dell’Atletico Casarza Ligure. Le reti del team di Valter Lunghi portano la firma di Baccelli e di Gavini autore di una doppietta. Resta appaiato ai brugnatesi il Casarza Ligure che espugna il ‘Cevasco’ di San Benedetto battendo per 2-1 il . Vantaggio locale al 12’ con Quezada su assist di Ambrosi. Ospiti che ribaltano al 50’ con Sala servito da Ferraresi e al 61’ con Monticone su rigore. Classifica: Bru.Borg. e Casarza Ligure 6, Riccò e Atletico Casarza Ligure 0.

Nel girone 15 la sfida del ‘Cimma’ di Pagliari tra le due capoliste Riomaior e Cadimare premia quest’ultimo che vince con un netto 4-1 salendo da solo al comando della classifica. Le reti dei cadamoti: 4’ Nicola Naclerio, 65’ Desogus, 75’ e 85’ Antonio Naclerio. De Lucia al 57’ aveva momentaneamente pareggiato. Il derby tra Bolanese e Ceparana si è giocato in notturna ieri sera. Classifica: Cadimare 6 punti, Riomaior 3 e Bolanese e Ceparana a 0.

Nel girone 16 lo scontro al vertice del Falconara tra Lerici e Marolacquasanta è vinto 4-2 dai lericini trascinati da Verona autore di una tripletta. Il primo gol al 29’ su rigore, raddoppio al 45’ in mischia, il tris al 65’ su assist di Barcio. Il poker al 70’ di Maglione con un tiro dalla distanza. Marolini a segno con una doppietta di Garibotti che al 32’ realizza su punizione e al 55’ su rigore, fallo subito in area da Agotani. Il ‘derby’ del Tanca tra Calcio Popolare Spezia e Forza e Coraggio vede il successo dei graziotti per 2-1 a segno al 35’ e al 55’ con una doppietta di Cantoni. Accorcia le distanze all’83’ El Hamlachi di testa. Classifica: Lerici 6, Marolacquasanta e Forza e Coraggio 3, Calcio Popolare Spezia 0.

La terza ed ultima giornata è in programma domenica 21 settembre.