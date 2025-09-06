Coppa Liguria Prima categoria. Bru.Borg. parte dal derby col Riccò

Dopo la prima giornata di Coppa Italia di Eccellenza e Promozione disputata lo scorso week end, in questo fine settimana inizia la stagione calcistica anche per le società di Prima categoria con la disputa della Coppa Liguria con lo svolgimento della prima giornata dei vari gironi.

Le compagini spezzine sono inserite in tre gironi nell’ordine 14, 15 e 16 composti da quattro squadre che si affronteranno in partite di sola andata con la seconda giornata prevista il 14 settembre e la terza il 21 settembre in attesa dell’inizio del campionato programmato per il 28 settembre.

Alcune partite si svolgeranno già oggi in anticipo fra oggi pomeriggio e stasera con il seguente programma:

Girone 14 : Bru.Borg Lux-Riccò Le Rondini (Colombo Beverino ore 18 arbitro Longo della Spezia), Casarza Ligure-Atletico Casarza Ligure (Casarza Ligure 18 Attanà di Chiavari);

: Bru.Borg Lux-Riccò Le Rondini (Colombo Beverino ore 18 arbitro Longo della Spezia), Casarza Ligure-Atletico Casarza Ligure (Casarza Ligure 18 Attanà di Chiavari); Girone 15 : Ceparana-Riomaior (Cimma Pagliari 18 Barbieri della Spezia);

: Ceparana-Riomaior (Cimma Pagliari 18 Barbieri della Spezia); Girone 16: Forza e Coraggio-Lerici (Tanca 21, Morlacchi della Spezia).

Le due partite mancanti si svolgeranno domani Cadimare-Bolanese (Pieroni Pieve 18 Ciuffardi della Spezia) del girone 15 e Marolacquasanta-Calcio Popolare Spezia (Tanca 11 Ruggiero della Spezia) del girone 16.

Tra i confronti odierni spicca il derby della Valdivara tra Bru.Borg (società nata dalla fusione tra Brugnato e Borghetto) e Riccò.

