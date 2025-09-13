Coppa Liguria Prima categoria. Superderby a Bolano

In programma in questo fine settimana la seconda giornata dei gironi di Coppa Liguria di Prima categoria. Due partite si svolgeranno già oggi in anticipo con il seguente programma: per il Girone 14 Atletico Casarza Ligure-Bru.Borg. (Casarza Ligure ore 16 arbitro Bonino di Chiavari), per il Girone 15 si gioca Riomaior-Cadimare (Cimma Pagliari 15.30, arbitra Salvetti della Spezia). Le partite rimanenti si svolgeranno domani, domenica. Questo il programma: Girone 14 Riccò Le Rondini-Casarza Ligure (Cevasco San Benedetto 16 Chiapolino di Chiavari), Girone 15 Bolanese-Ceparana (Bertolotti Bolano 20 Castellucci della Spezia), Girone 16 Calcio Popolare Spezia-Forza e Coraggio (Tanca 11 Lenzi della Spezia) e Lerici-Marolacquasanta (Falconara San Terenzo 18 Cannella di Genova). Le partite più interessanti sono senz’altro gli scontri al vertice dei Gironi 15 e 16 rispettivamente tra riomaggioresi e cadamoti e tra lericini e marolini. Da seguire anche il derby del Bolano sempre molto sentito.

La terza ed ultima giornata dei vari gironi si svolgerà il prossimo fine settimana del 20 e 21 settembre con le seguenti sfide: Girone 14 Casarza Ligure-Bru.Borg. e Riccò Le Rondini-Atletico Casarza Ligure; Girone 15 Bolanese-Riomaior e Ceparana-Cadimare; Girone 16 Marolacquasanta-Forza e Coraggio e Lerici-Calcio Popolare Spezia. Questa classifica dei gironi: Girone 14: Bru.Borg. e Casarza Ligure 3 punti, Atletico Casarza Ligure e Riccò Le Rondini 0. Girone 15: Riomaior e Cadimare punti 3, Bolanese e Ceparana 0. Girone 16: Lerici e Marolacquasanta 3 punti, Calcio Popolare Spezia e Forza e Coraggio 0.

