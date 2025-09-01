Coppa L’Imolese fa festa con capitan Ricci

IMOLESE1SAN MARINO0

IMOLESE: Salgado, Barnabà, Ricci, Elefante, Bellucci, Troiano (37’ st Macario), Mattiolo (42’ st Riccardi), Manzoni, Agbugui, Manes, Babbi (31’ st Bredic). A disp. Cipi, Dragoi, Cocchi, Leveh, De Chiara, Nistor. All. Potepan.

SAN MARINO: Coletta, Pericolini, Tosi, Useini, F.Fabbri, A.Fabbri (11’ st Maimone), Gasperoni (38’ st Merlonghi), Stickler (29’ st Brighi), Giacomini (22’ st Rizzi), Visconti, D’Antona (1’ st Lecchi). A disp. Ajradinoski, Golfarelli. All. Malgrati.

Arbitro: Manzini di Verona.

Reti: 25’ st Ricci.

Note: ammoniti Stickler, Bellucci, Lecchi, Mattioli; espulso al 43’ st Ricci per fallo a palla lontana.

L’Imolese di coppa piace e convince subito. Debutto vincente per Potepan e per i rossoblù che al Galli, nel primo turno di Coppa Italia di Serie D, hanno la meglio sul San Marino, sconfitto 1-0 grazie a un gol a 20 minuti dalla fine del neo-capitano Ricci, sugli sviluppi di un corner.

Lo stesso che poi, nei pressi del recupero, si farà cacciare con un rosso diretto da Manzini, complice un fallo a palla lontana che lo porterà dritto negli spogliatoi, lasciando i suoi in dieci per tutta la durata del recupero. Una notte dolceamara così per l’ex Cesena, comunque già leader del reparto e del gruppo, che comincia la stagione con il sorriso, in vista del debutto in campionato previsto tra 6 giorni a Pistoia.

Meglio l’Imolese, fin da subito. Tre le occasioni nitide costruite dai rossoblù nei primi 45 minuti: nella prima, Coletta si supera salvando su Mattiolo e poi facendo lo stesso sbarrando la porta a Babbi, la seconda invece se la costruisce da solo Barnabà, con una bella e velenosa conclusione che termina a pochi centimetri dal palo.

Nella ripresa, il copione non cambia, con i rossoblù maggiormente in palla e più aggressivi, a cui manca però sempre la concretezza giusta per chiudere verso la porta.

La chance concreta per farlo capita al minuto 66, quando un fallo su Agbugui in area porta Manzini a fischiare il penalty: dagli 11 metri si presenta Babbi, che colpisce il palo e lascia immacolato il risultato. Che cambia al 70’, quando il cross da calcio d’angolo di Manes pesca il piedone di Ricci, che fa 1-0 e bagna il suo debutto in maglia Imolese con quello che si rivelerà poi il gol-partita.

Nel finale, oltre all’espulsione del centrale rossoblù, da segnalare anche il decisivo salvataggio di Salgado su Lecchi, che da distanza ravvicinata trova l’attenta e puntale opposizione dell’estremo difensore argentino. Il triplice fischio consegna ai ragazzi di Potepan il pass per il turno successivo: domenica prossima la prima di campionato contro la Pistoiese.