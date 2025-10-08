Coppa Marche. Peglio-Altofoglia e Avis con Piobbico

Oggi si gioca il terzo turno della Coppa Marche.

Prima categoria, il programma odierno prevede queste partite: Atletico Mondolfo 1952-Osteria Nuova, si gioca alle ore 20,30 al Comunale di Marotta, arbitra Luca Natali di Pesaro. Avis Sassocorvaro-Audax Calcio Piobbico, qui il calcio d’inizio è previsto per le ore 15,30 e si scende in campo al Comunale di Mercatale, arbitra Roberto Bacchiani di Pesaro. Mercatellese-Falco Acqualagna si gioca invece alle ore 19,30 nel Comunale ‘sintetico’ di Acqualagna, arbitra Steeve Belli di Pesaro. Muraglia-Marotta Mondolfo è prevista per le ore 20,30 al Comunale di Muraglia, arbitra Romolo Bartomioli di Pesaro. Peglio-Real Altofoglia si gioca alle ore 15,30 al Comunale di Peglio, arbitra Justine Pelliccetti di Fermo.

Seconda categoria, queste le partite di Coppa in programma sempre oggi: Durantina Santa Cecilia-Vadese Calcio, arbitra Marco Donini di Pesaro. Si gioca alle ore 20,45 al Comunale "Supplementare" di Urbania. Viridissima Apecchio-Cantiano Calcio era prevista per oggi alle 15,30, è stata posticipata alle 20,45 di mercoledì 15 ottobre per un guasto alla caldaia. Arbitra Filippo Santini di Pesaro. Viri Fortes Adriatico-Isola di Fano, calcio d’inizio ore 15,30 al Comunale "Vecchia Polveriera" di Pesaro. Gradara Calcio-Valfoglia Tavoleto, ore 20,30 al Comunale di Gradara. Arbitra Riccardo Boiani di Pesaro.