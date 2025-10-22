Coppa Marche Prima categoria. Furlani (Marotta) avvisa il Piobbico:: "Ci interessa solo andare avanti»

Per la Coppa Marche di Prima categoria il calendario oggi (20,30) propone la partita Marotta Mondolfo-Audax Calcio Piobbico (riposa Mercatellese). In campionato il Marotta Mondolfo ha 5 punti e l’Audax Piobbico 8.

"Ci interessa andare avanti in questa competizione – sottolinea alla vigilia del match il diesse del Marotta Mondolfo Yuri Furlani – perché un’opportunità per far giocare tutti, mettere minuti, confrontarci con le altre di questa categoria. Noi siamo una neo promossa e abbiamo una squadra giovane, dobbiamo conoscerle tutte. Mister Alain Pompei andrà a cercare delle conferme e qualcosa di nuovo in vista della prossima gara di campionato sul campo dell’Avis Montecalvo".

Anche l’Audax Piobbico molto probabilmente darà spazio a chi solitamente è meno impegnato in campionato, nel prossimo turno di campionato sarà impegnato sul campo dell’Atletico Mondolfo 1952. Si gioca allo stadio di Marotta alle 20.30. Arbitra Federico Mancini della sezione di Pesaro.

La seconda giornata di questo girone a tre squadre si giocherà mercoledì 5 novembre e la terza mercoledì 26 novembre.

am.pi.