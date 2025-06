Coppa Passalacqua. Il Venturina stacca il pass per la semifinale. Grosseto ko

Il Venturina sorprende nel finale il Grosseto con una doppietta di Godano che porta il team livornese in semifinale.

Il Grosseto, dopo una gara giocata a buoni livelli, sul meritato vantaggio di 1-0, si è disunito e allungato perdendo i giusti riferimenti, calando di intensità fino a subire il pari e poi andando sotto. A quel punto era tardi per riaprire gli occhi. I biancorossi passano in vantaggio con Guadagnoli che, di testa, sfrutta un cross di Vettori: 1-0 e riposo.

Al 34’ della ripresa primo, e unico, calcio d’angolo per il Venturina, in area Godano è un rapace: 1-1. Un pugno nello stomaco per il Grosseto. Francesco Bicocchi viene atterrato in area, rigore trasformato da Godano: è il 2-1 finale.

GROSSETO: Massellucci, Mori, Cianfriglia (42’ st Lorenzini), Bojinov, Mussio, Capoduri, Gnazale (9’ st Criscuolo), Colledan, Guadagnoli (19’ st Mallon), Vettori (26’ st Corallini), Montemaggiore (9’ st Bertocchi).

VENTURINA: Cavaglione, Moretti, Alestra, Politi, Bergamaschi (17’ st Godano), Massini, Nardi (26’ st D’Avino), G. Bicocchi, Novembrini (10’ st Ontani), Toninelli (26’ st Sottile), F. Bicocchi.

Reti: 43’ Guadagnoli, 34’ st Godano, 41’ st Godano.