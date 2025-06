Coppa Passalacqua. Invictasauro in finale

L’Invictasauro batte 2-0 la Nuova Grosseto e agguanta, per la terza volta consecutiva, la finale della Coppa Bruno Passalacqua. Occorrono 8’ di assestamento dove si lotta intensamente e poi lo spettacolare gol di Sabbatini al 9’: palla sulla tre quarti della Nuova, Recupero è leggermente avanzato, la sfera parte, si impenna, scende improvvisamente per depositarsi in rete. I ragazzi di Vichi si mettono sotto. Al 20’ Vergari conclude fuori, al 23’ la punizione di Tiberi è sventata da Kopshti.

Nella ripresa i temi non cambiano. Sabbatini si fa trovare punto avanzato di una manovra snella e spinosa, che lo mette davanti a Recupero: finta, porta spalancata e 2-0. La Nuova non molla il match causando mischie nell’area senza riuscire a trovare lo spiraglio giusto per riaccendere le speranze.

INVICTASAURO: Kopshti, Fommei (28’ st Magnani), Murineddu, Repola, Bruni, Perciavalle, Canu (19’ st Licukescu), Francavilla, Ibraimi (19’ st Zauli), Rossi (10’ st Rosadoni), Sabbatini (40’ st Di Domenico). All. Papini.

NUOVA GROSSETO: Recupero, Betti, Dani, Vergari (22’ st A. Esposito), Sabatini (29’ st Severini), Solari, Bigoni (11’ st Stefanini), Coppolecchia, V. Esposito, Tiberi, Loreti (22’ st Rubegni). All. Vichi.

Reti: 9’, 13’st Sabbatini.