Coppa prima cat. Avanza lo Spedalino. Aglianese e Quarrata vanno allo spareggio

Due società pistoiesi sono già certe di passare il turno ed approdare ai sedicesimi di finale. Per individuare la seconda, però, bisognerà ricorrere al addirittura al sorteggio. E’ quanto emerso dal primo turno di Coppa Toscana di Prima Categoria. Può far festa l’Atletico Casini Spedalino, che ha espugnato il campo di Gavinana: il 3-0 imposto a domicilio alla Montagna Pistoiese permette agli uomini di mister Filippo Ermini di chiudere il mini-girone al primo posto con 4 punti e di qualificarsi per i sedicesimi (dove dovrebbero affrontare il San Miniato). Sarà invece la ’monetina’ a decidere chi si qualificherà tra AM Aglianese e Quarrata, a seguito del pari senza reti in Monsummano – Quarrata che ha creato una situazione sui generis: tutte e tre le squadre hanno chiuso con 2 punti, ma il Monsummano è eliminato poiché ha zero gol all’attivo, mentre quarratini ed aglianesi hanno segnato e subito due gol a testa, nel precente scontro diretto. E sarà quindi un "testa o croce" a decretare chi passerà il turno. I fortunati dovrebbero affrontare la Pietà 2004.