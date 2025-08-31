Coppa Promozione

Al via oggi le varie gare-1 dei triangolari del primo turno della Coppa Toscana di Promozione. Entrambe in trasferta le versiliesi di categoria: il Pietrasanta giocherà regolare alle 15.30 mentre il Forte dei Marmi alle 17.30.

Qui Pietrasanta. Biancocelesti ospiti dell’Urbino Taccola (ad Uliveto Terme la terna designata è tutta di Pontedera con Diego Simoncini, Elena Tarandetti e Lorenzo La Macchia). Riposa il PonteBuggianese. "Abbiamo qualche problemino inevitabilmente legato ai carichi di lavoro della preparazione – spiega il nuovo allenatore dei pietrasantini Leonardo Tocchini – ovviamente ci mancano il lungodegente Nicola Sodini oltre ad Alessandro Remedi che è infortunato e comunque impegnato col beach soccer dove speriamo non ci siano “ricadute“". Pietrasanta tatticamente atteso con il 4-2-3-1. Nell’Urbino Taccola occhio a ’Samu’ Chicchiarelli.

Qui Forte dei Marmi. Tutti a disposizione per Yuri Papi nel match al “Gaggio“ di Ortonovo con la San Marco Avenza (riposa il Montignoso). La spina dorsale degli squali sarà Barsottini-Zambarda-Mattia Papi-Mengali. Partita speciale per il grande ex recente Gabriele Panizzi, ora ds del Forte, che presenta così la sfida (diretta da Samuele Luciano Giacometti di Viareggio, assistito da Mirko Mangini di Livorno e Gabriele Intermite di Viareggio): "Non vedevamo l’ora iniziasse questo cammino dopo piu di un mese di preparazione. Siamo carichi, anche se arriviamo con qualche acciacco... ma la nostra rosa è lunga e chi giocherà saprà farsi trovare pronto. Per il campionato è un bel girone, secondo me molto equilibrato, dove vincerà chi sbaglierà’ di meno in tutto l’anno. Il Montignoso, che stavolta riposa, è una gran bella realtà che ogni anno cresce sempre di più. Lì ho amici ed ex miei giocatori e so quanto valgono. Sarà un gran bel triangolare di Coppa".