Coppa Promozione: gara 3. Blues e squali per gli ottavi

Tornano subito in campo le due versiliesi di Promozione. Dopo il convincente debutto in campionato (entrambe hanno vinto 3-0 nella 1ª giornata domenica) ecco che sia il Pietrasanta sia il Forte dei Marmi in questo mercoledì di gara-3 di Coppa Toscana di categoria si giocano il passaggio agli ottavi di finale (che si giocheranno poi mercoledì 5 novembre) Le date successive del cammino di Coppa in Promozione saranno queste: quarti mercoledì 17 dicembre; semifinali mercoledì 18 febbraio; la data della finale regionale invece è ancora da stabilire.

Qui Pietrasanta. Per passare il turno ai biancocelesti basta anche un pareggio questo pomeriggio nel match che inizia alle 15.30 allo stadio Comunale “XIX Settembre“ di Pietrasanta contro il Ponte Buggianese (terna designata con Tommaso Di Sacco della sezione di Pisa, Lorenzo Santaera di Pisa e Virginia Andrea Gentili di Prato). In gara-1 i blues avevano battuto 2-1 a domicilio l’Urbino Taccola. Oggi l’allenatore Leonardo Tocchini terrà a riposo Laurini e Granaiola, lasciando in tribuna a scopo precauzionale "L’alligatore" Gabriele Ceciarini (uscito malconcio alla caviglia domenica). Si vedrà invece in panchina (e potrebbe fare uno spezzone finale) Alessandro Remedi dopo aver appena vinto da protagonista gli Europei di beach soccer a Viareggio con la Nazionale. Ci sarà ampio turnover e anche sul modulo prevista una leggera variazione: dal 4-2-3-1 al 4-3-3.

Qui Forte dei Marmi. Avendo pareggiato gara-1 con la San Marco Avenza oggi il Forte per proseguire nel cammino di Coppa deve battere il neo-promosso Montignoso: la sfida sarà in notturna, con fischio d’avvio alle 20.30 al “Buon Riposo“ di Pozzi. Arbitrerà Simone Agabiti di Livorno, coadiuvato dagli assistenti di linea Francesco Corcione di Pisa e Riccardo Caponi di Empoli. Il tecnico Yuri Papi non avrà ancora a disposizione i lungodegenti Sapienza e Bigini. Chi invece è sempre più sulla via del pieno recupero è Niccolò Papi, che già domenica ha raccolto un po’ di minutaggio a gara in corso. Out poi Turni che, operatosi, ha già finito anzitempo la sua stagione. In rampa di lancio per partire dall’inizio stasera c’è il sorprendente classe 2008 Matteo Mengali, "uomo del momento" coi suoi già 3 gol fatti nelle prime 2 gare ufficiali!