COPPA PROMOZIONE. Mobilieri in campo con tanta voglia di riscattarsi

Lo stadio Solvay di Rosignano sarà oggi banco di prova i Mobilieri Ponsacco che incontreranno alle 15.30 i neo promossi...

di LUCIANO LOMBARDI
31 agosto 2025
Lo stadio Solvay di Rosignano sarà oggi banco di prova i Mobilieri Ponsacco che incontreranno alle 15.30 i neo promossi gli azzurri di Castiglioncello per la prima partita di Coppa Italia a causa l’inagibilita dello stadio dei padroni di casa. Oltre al Castiglioncello i Mobilieri dovranno affrontare anche il Saline, inserito in un triangolare ed i risultati determineranno il proseguimento in Coppa. "Partita tosta – afferma il dt Macchi – contro avversari che partono con un nucleo storico di giocatori avendo cambiato due soli atleti rispetto alla stagione passata". La preparazione della squadra di Polzella è terminata con il carico delle tre amichevoli terminate con pareggio con la Cerretese 1 a 1 (Sciapi), una sconfitta a Sangiuliano 6 a 3 (Taraj,Bicchierini,Bracci), una vittoria a Fornacette 2 a 4 (Rigirozzo 2, Sciapi, Bicchierini). I risultati sono da prendersi con cautela avendo giocato con due buone squadre di Eccellenza e una di Prima categoria cambiando sempre le formazioni. L’impressione e che i Mobilieri siano una buona squadra. Nel clan dei Mobilieri veleggia voglia di riscatto è sarà il capitano Leonardo Mancini uno dei 5 giocatori rimasti, a dare la carica ai compagni per superare il turno. Vittoria o pareggio dei rossoblù la domenica successiva godrebbero del riposo, aspettando il risultato di Saline-Castiglioncello. In campionato i Mobilieri inseriti nel girone B, debutteranno in trasferta il 14 settembre contro l’Atletico Piombino.

Luciano Lombardi

© Riproduzione riservata

