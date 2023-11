Coppa Promozione. Quarti di finale, derby. Biagio Nazzaro-Moie

In campionato, il 14 ottobre, alla sesta giornata, fu il Moie Vallesina a esultare contro la Biagio Nazzaro. Di misura, 1-0, grazie al calcio di rigore realizzato da Lorenzo Mosca a inizio secondo tempo. Oggi, in Coppa, però sarà tutta un’altra storia. Si gioca la prima battaglia della sfida dei quarti di finale di Coppa Italia di Promozione tra Biagio Nazzaro Chiaravalle e Moie Vallesina. La gara di andata in scena nel pomeriggio a Chiaravalle, al Comunale, alle 14.30. Una sorta di rivincita del campionato per i rossoblu di Domenichetti (orfani dello squalificato Terranova) che domenica, sempre in casa, non sono andati oltre il pari contro il Vismara mancando così l’aggancio al podio del girone A. Anche l’ormai ex capolista Moie Vallesina – che oggi si presenterà a Chiaravalle al completo – non è andata sabato oltre il pareggio interno contro il Villa San Martino nel testa coda del girone. Adesso però testa alla Coppa Italia dopo che negli ottavi la Biagio ha eliminato il Marina pareggiando 1-1 all’andata e vincendo poi il 2-0 nel ritorno. Più facile il percorso del Moie Vallesina, almeno nei risultati, entrambe le volte vittorioso contro l’Osimo Stazione segnando tre gol sia in gara uno che in gara due.