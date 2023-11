Coppa Promozione, quarti di finale. Il Moie va, la Biagio fa 1-1: si decide al ritorno

BIAGIO NAZZARO

1

MOIE VALLESINA

1

BIAGIO NAZZARO: Sartarelli, Pacenti, Guerri, Brocani, Ortolani, Bellardinelli, Ludovico (26’ st Canulli L.), Agostinelli (18’ st Cardinali), Pieralisi, Coppari, Angelani (16’ st Montagnoli). Panchina: Minardi, Vinacri, Bocchini, Scheffer, Vinacri, Borocci, Parasecoli). All. Domenichetti.

MOIE VALLESINA: Barigelli, Gregorini, Cameruccio, Carboni (23’ st Mosca), Canulli V., Marini, Gueye, Costantini, Sassaroli (18’ st Giunchetti), Pandolfi (29’ st Rossetti), Paolucci. Panchina: Anconetani, Balducci, Baioni, Coppari, Giampaoletti, Severini. All. Rossi.

Arbitro: Crincoli di Ascoli Piceno.

Reti: 12’ st Pandolfi, 38’ st Montagnoli (rig.).

Tutto rimandato alla sfida di ritorno del 6 dicembre. La partita di andata dei quarti di finale della Coppa Italia di Promozione tra Biagio Nazzaro e Moie Vallesina finisce 1-1, con un piccolo vantaggio per il Moie Vallesina visto il gol realizzato in trasferta a cui andrebbe bene in caso un risultato senza reti nella gara di ritorno. Primo tempo tattico senza particolari emozioni, con il Moie un po’ più propositivo, ma con una buona Biagio – con tanti under in campo nelle rotazioni, visto l’infrasettimanale – che si chiude bene cercando di colpire con le ripartenze. I gol arrivano entrambi nel secondo tempo: ad aprire le marcature è il Moie con Matteo Pandolfi che al 5’ insacca anticipando tutti dopo una bella azione corale, sfruttando alla perfezione il cross di Sassaroli. La Biagio si getta in avanti alla ricerca del pareggio che trova su calcio di rigore. Montagnoli, entrato nel secondo tempo, viene atterrato in area da Canulli. Rigore che lo stesso Montagnoli realizza per l’1-1 finale. Ora per entrambe le formazioni testa al campionato: la Biagio di mister Domenichetti affronterà in trasferta il Marina, mentre sfida al vertice per il Moie Vallesina, impegnato sul campo della capolista Portuali Dorica. I punti di distacco tra le squadre sono solo due.