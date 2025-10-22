Coppa provinciale di terza categoria. Quattro gare per i quarti di finale

Tornano in campo le formazioni di Terza categoria impegnate nella Coppa Provinciale. Oggi e domani si giocano infatti i quarti di finale: tre stasera e uno domani. Le gare in programma sono Roselle-Ribolla, Batignano-Rispescia, Semproniano-Capalbio e Castiglionese-Braccagni.

Oggi alle 20.30 a Grosseto, in via Australia, il Roselle ospita il Ribolla, secondo in campionato, e formazione che in questa stagione è partita con il piglio giusto. A Semproniano sfida fra i padroni di casa e il Capalbio: ospiti che studiano il colpaccio esterno dopo aver iniziato positivamente il campionato. Infine, ad Alberese, incontro aperto fra il Batignano guidato in panchina da Piccioni e il Rispescia di Trentini. Sfida interessante fra due formazioni che ancora devono probabilmente far vedere il meglio.

Domani alle 20.30 il posticipo, tra Castiglionese e Braccagni: al ’Casa Mora’ di Castiglione. I rossoblù, primi in classifica, puntano ad andare avanti anche se il Braccagni, giovane e pieno di entusiasmo, venderà cara la pelle.