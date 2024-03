Coppa provinciale di Terza categoria. Lo Sporting Forte dei Marmi perde male la finalissima. A Marlia vince 3-0 l’Atletico Castiglione di Borgia

Sconfitta netta nella finale provinciale di Coppa per la versiliese Sporting Forte dei Marmi, piegata 3-0 dall’Atletico Castiglione che così si prende il trofeo giunto alla sua 26ª edizione ed intitolato per il 4° anno di fila alla memoria di Pierluigi Simi, Giancarlo Davini ed Enrico De Luca. Sul neutro di Marlia, a Capannori, mercoledì pomeriggio si è registrata anche una buona affluenza di pubblico sugli spalti. All’11’ il Castiglione ha una grossa occasione per passare in vantaggio con la conclusione di Borgia che Nari respinge: la palla finisce sui piedi di Martinelli che da buona posizione colpisce la traversa. Al 25’ lo Sporting Forte innesca un contropiede con Maggi che conclude da fuori area ma Micchi blocca a terra. La squadra di Pancetti si dimostra aggressiva e al 44’ sblocca il risultato con un destro velenoso di Borgia. Si va così a riposo all’intervallo con l’Atletico Castiglione avanti 1-0.

Nella ripresa i fortemarmini di Fiaschi cercano il pareggio ma la retroguardia avversaria chiude ogni varco. Al 13’ c’è il raddoppio della squadra garfagnina: Borgia riceve palla in area, si gira e ancora di destro fulmina l’incolpevole Nari. I nerazzurri versiliesi cercano di riaprire il match senza però trovare le giocate giuste. Al 26’ prova a riaprirla Macchiarini Orlandi di testa ma con un guizzo Micchi respinge. L’Atletico Castiglione controlla bene e colpisce con delle ripartenze micidiali come quando al 43’ l’indiavolato Borgia cala il tris personale. Dopo cinque minuti di recupero il triplice fischio... ed è il Castiglione a far festa con i suoi tifosi.