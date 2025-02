Coppa Provinciale Terza cat.. Petroio-Buonconvento e Virtus-Castellina Scalo. Oggi le due semifinali

La Coppa Provinciale di Terza categoria entra nel vivo: si giocano infatti oggi le due semifinali Petroio-Buonconvento (inizio alle 15.30) e Virtus Chianciano-Castellina Scalo (alle 18). Difficile ipotizzare pronostici, perché in entrambe le sfide c’è una squadra che fa parte del girone senese e una che gioca nel raggruppamento aretino: mancano quindi i confronti diretti per valutare i rapporti di forza.

Per quanto riguarda Petroio-Buonconvento, i blucerchiati fanno del fattore campo uno dei loro principali punti di forza e possono trovare nella Coppa l’occasione per realizzare un’impresa memorabile, mentre i bianconeri sono in testa al girone senese (a pari merito con il Montepulciano Stazione) e hanno messo in mostra una regolarità di rendimento più che invidiabile. Da non perdere lo scontro tra Virtus Chianciano e Castellina Scalo: i termali sono saldamente in zona play-off, gli amaranto ne sono appena fuori (in gironi diversi). Sarà quindi una gara equilibratissima!

Giuseppe Stefanachi