Coppa Provinciale Terza. Tra il Ribolla e Atletico Grosseto finisce uno a uno

E’ stato un mercoledì sera molto intenso per quanto riguarda la Terza categoria. Si sono infatti giocate due sfide di semifinali di Coppa Provinciale: la Virtus Amiata ha sbancato 4-3 il campo del Pitigliano, mentre Ribolla-Atletico Grosseto è finita 1-1. Gol e spettacolo come detto a Pitigliano, con gli amiatini abile a violare il difficile campo pitiglianese. Padroni di casa in gol con Zammarchi, autore di una doppietta, e Micci, mentre gli amiatini hanno segnato con Vacchiano, Marino, autore di due reti, e Cirillo. PITIGLIANO: Saracino, Nucci, Crociani, Tognozzi, Peruzzini, Micci, Curini, Formiconi, Zammarchi, Nannetti. All. Gasperini. VIRTUS AMIATA: Mazzi, Felloni, Zynda, Falasca, Moscarini, Chelini, Vartolo, Piacentini, Marino, Cirillo, Fabbro. All. Pedone. Reti: 2 Marino, 2 Zammarchi, Cirillo, Micci, Vacchiano. Pari a Ribolla 1-1 tra i bianconeri e l’Atletico Grosseto. RIBOLLA: Pazzagli, Deidda, Mucci, Cinelli, Mangini, Venturi, Landi, Seravalle, Burioni, Cozzolino, Magnaricotte. All. Galeotti. ATLETICO GROSSETO: Tarantino, Urru, Ilie, Marra, Pitel, Hoxha, Spuma, Ndyaie, Hasnaoui, Smajli, Soua. All. Di Resta. Reti: Hasnaoui, Cozzolino.