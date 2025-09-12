Coppa Ricortola, buona la prima di Coppa. Il Romagnano non è premiato dal risultato

Una sola giornata di Coppa Toscana non rappresenta ancora un dato indicativo, non può consegnare note confortanti né in un senso, né in un altro, soprattutto per la consistenza atletica e tattica che quasi tutte le squadre offrono in questo periodo. Una cosa però va detta che quasi tutti i giocatori evidenziano di avere ancora parecchia ruggine addosso.

Non inizia nel migliore dei modi la stagione ufficiale del Romagnano sconfitto a domicilio dalla Torrelaghese, formazione ritenuta da piani nobili nel prossimo campionato di Prima categoria. "Ci sono sconfitte e sconfitte – sostiene l’allenatore Federico Battaglia –. Abbiamo creato 15 palle gol, tra cui una traversa e il loro portiere ha fatto almeno 4 parate incredibili. S’è pagato a caro prezzo alcune nostre disattenzioni e al terzo minuto dovevamo inseguire il risultato e dopo regalando la seconda rete in maniera assurda ma, nonostante tutto questo, dico che abbiamo giocato bene subendo molto poco e creando tantissimo tramite un buon gioco di squadra. Ovviamente dobbiamo migliorare alcuni aspetti ma sono contento della prestazione dei ragazzi. Adesso concentriamoci su match in casa del Capezzano contro una squadra che è stata costruita per provare a salire quindi molto forte ma sono sicuro che faremo una grande partita".

Il Ricortola visto all’opera aulla “Fossa dei Leoni“ si impone con il classico risultato all’inglese di 2-0 sui cugini dell’Atletico Carrara. "Buona partita contro una buona squadra –spiega il tecnico neroverde Brizzi –. La gara è stata condizionata da un caldo torrido. La svolta? Le sostituzioni effettuate nella ripresa, la squadra ha preso a correre di più, sì, siamo cresciuti creando altre occasioni da rete. Questi sono giorni dedicati a preparare l’esordio in programma domenica 21 che ci vede protagonisti sul campo del Vorno, ritenuta assieme al Pontremoli e Serricciolo una delle squadre più attrezzate per vincere il campionato di Seconda". "Contro il Serricciolo – sostiene il tecnico della matricola Gragnolese Grandetti – non è stata una partita giocata bene da parte nostra. Vero, la squadra gialloblù ha comandato la gara pur non creando occasioni pericolose. Noi potevamo gestire meglio la palla commettendo due ingenuità difensive che loro hanno sfruttato al massimo. Difficile giudicare la nostra prestazione se teniamo nella giusta considerazione le varie defezioni dell’ultima ora".