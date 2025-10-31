Coppa Seconda Categoria. Il Capraia si arrende in casa del Corazzano e saluta il torneo

CORAZZANO

1

CAPRAIA

0

CORAZZANO: Donati, Del Vigo, Annichiarico, Bianchi Mar., Nencioni E., Paci, Musatti, Morena, Manetti, Buhne, Covato. A disp.: Gelli, Bachi, Bartoli, Bianchi Mat., Borghini, Freschi, Caponi, Carli, Scannapieco. All.: Filomena.

CAPRAIA: Gabuzzini, Bertucci, Boni, Cassandro, Cioni, Cisse, Ciulli, Colaianni, Ferri, Fornai T., Fornai S. A disp.: Sabatinii, Gori, Grippo, Grossi, Grosso, Nencioni F., Pagliai, Pellegrini, Rosi, Allegri, Tramacere. All.: Gaccione.

Arbitro: Romoli di Livorno.

Rete: 14’ Buhne.

CORAZZANO – Termina ai trentaduesimi di finale la corsa del Capraia nella Coppa Toscana di Seconda Categoria. I gialloblù di mister Gaccione si arrendono infatti 1-0 sul campo del Corazzano, ambizioso club che in campionato prende parte ad un altro girone. La partita si decide già nel primo quarto d’ora, quando Buhne trova il pertugio giusto per trafiggere il portiere ospite.

Il Capraia ha comunque il merito di assorbire bene il colpo e di non uscire mai dalla partita. La squadra di Gaccione (nella foto), infatti, continua a tenere bene il campo e a dare del filo dal torcere alla più quotata avversaria, ma senza riuscire a pareggiare, lasciando ai padroni di casa i festeggiamenti finali. Il prossimo 3 dicembre quindi sarà il Corazzano ad affrontare La Lanterna di Lastra a Signa nei sedicesimi di finale.

Si.Ci.