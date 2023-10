Coppa seconda. Marina, Scarlino e Orbetello passano il turno

Marina, Orbetello e pure lo Scarlino passano ai sedicesimi di finale della Coppa Toscana di Seconda categoria. Nel big match di giornata dei trentaduesimi di finale l’Orbetello ha sbancato il campo di Latera battendo 2-1 il Sorano dopo i tempi supplementari. Decisive le reti di Radicetti, Sabatini e Compagnucci. Nuvola, per il Sorano, ha fallito un calcio di rigore nel primo tempo che poteva valere il passaggio del turno. Poi è stata la volta del Marina che ha sconfitto 2-1 il Montieri. Marinesi avanti con Tozzi alla mezzora, poi il raddoppio di Calzolani ad inizio secondo tempo; un autogol dello stesso Calzolani riportava in partita il Montieri che però non riusciva a pareggiare. Il Campagnatico ha invece lasciato il passo allo Scarlino, vittorioso 2-0, con le reti nel primo tempo di Bigliazzi e Palmieri. Il Castell’Azzara invece giocherà il primo novembre a Volterra per provare ad accedere ai sedicesimi di finale della competizione.