Coppa Terza. L’Orbetello Scalo batte ed elimina l’Aurora Pitigliano

L’Orbetello Scalo sorride nel mercoledì di coppa. Si è giocato ieri uno degli incontri di semifinale di Coppa Provinciale di Terza categoria, e la formazione di mister Porta si è imposta 2-1 sull’Aurora Pitigliano. Lagunari a quota 3 punti, Aurora Pitigliano eliminato in quanto a quota 0 punti con due sconfitte. La Virtus Amiata è invece a a quota 3 e scenderà in campo il 10 gennaio proprio contro l’Orbetello Scalo per l’accesso alla finale.

ORBETELLO SCALO: Sabatini, Dangelo, Cassarino, Bianciardi, Piersanti, Pacchiarotti, Gimenez, Cardosa, Maggiolini, Petroselli, Della Monaca. a disposizione: Scopetoni, Tonelli, Turchetti, Del Sarto, Porcari, Bartoli, Furnari, Covitto. All. Porta.

AURORA PITIGLIANO: Boccio, Nucci, Crociani, Celestini, Nannetti, Razzi, Curini, Bacci, Ortenzi, Ronca, Nigro. A disposizione:Stefani, Pompili, Mohamed, Ragnini. All. Gasperini. Reti: Della Monaca, Gimenez, Ortenzi.