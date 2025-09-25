Coppa Titano. Inizia con il piede giusto il Cosmos. Quarti vicini per il Tre Penne

È partita decisamente con il piede giusto la Coppa Titano per Cosmos e Tre Penne che martedì sera, nelle prime gare di andata degli ottavi, si sono imposte in maniera piuttosto netta rispettivamente su San Giovanni e Domagnano. Pareggio invece tra Cailungo e Domagnano che tiene tutto aperto in vista del ritorno.

Il Cosmos, grazie al 2-0 sul San Giovanni, centra anche la prima vittoria stagionale. L’uomo decisivo per i gialloverdi è stato l’ex Tre Fiori Katriel Islamaj che con un gol per tempo stende i rossoneri. Quarti che sembrano ancora più vicini per il Tre Penne, vincente con un rotondo 3-0 sul Domagnano a Montecchio.

Il vantaggio della squadra di Città arriva poco prima del riposo con la rete realizzata da Fabbri. La gara che scivola via fino al 80’ quando il Tre Penne raddoppia con lo sfortunato autogol di Gozzi. Al 90’ il punto esclamativo per il Tre Penne lo mette Mazzei bravo a risolvere in area il corner tagliato di Pastorelli.

Tanto equilibrio e tutto rimandato al ritorno il duello tra Cailungo e Libertas, unica gara di martedì terminata in parità (1-1).