Coppa Titano. Parte la caccia alle finaliste, stasera le gare d’andata

Questa sera le quattro squadre ancora in corsa per vincere la Coppa Titano si sfideranno nel primo atto delle semifinali. Da un lato del tabellone, ci sono Virtus e La Fiorita (20.45 a Montecchio), impegnate anima e corpo anche sul fronte campionato in un duello che riserverà la gioia dello scudetto ad una delle due, mentre sull’altro toccherà a Tre Fiori e Tre Penne (20.40 a Dogana), che puntano più di qualche fiche sulla più antica competizione del calcio sammarinese, per posticipare ai playoff le ambizioni europee.

Nessun calciatore del Tre Fiori deve scontare squalifiche dopo il ritorno dei Quarti, ma Ciacci, Djadji e Dolcini affronteranno la sfida in regime di diffida. Medesima condizione per Barretta, Cardellino, Grieco e Nigretti del Tre Penne, che non potrà inoltre fare affidamento su Guidi e Amati, fermati per un turno dal giudice sportivo.

Il club di Fiorentino ha eliminato Libertas e San Giovanni nel suo percorso, mantenendo inviolata la propria porta ad eccezione della sfida di ritorno dei quarti (2-2), al tempo affrontata con una dote di quattro reti di vantaggio. L’altra squadra di Borgo Maggiore, il Cailungo, ha ceduto il passo al Tre Penne all’altezza degli ottavi, mentre al turno successivo i biancazzurri hanno dovuto sudare non poco la qualificazione. Sono stati necessari, infatti, i supplementari e la rete di Moscardi al 114’ per dirimere il duello con la Folgore.

Ha sin qui giocato due sole partite, invece, La Fiorita. Il club di Montegiardino ha potuto contrare sul bye al primo turno per via del successo ottenuto l’anno scorso, curiosamente proprio ai danni della Virtus prossima avversaria, ed hanno eliminato la Juvenes-Dogana con un doppio 2-0. I ragazzi allenati dall’ex Luigi Bizzotto, invece, hanno avuto la meglio sul Cosmos, a margine di due gare combattutissime all’altezza degli ottavi. Più semplice il successo in 180’ sul Faetano.

Ci sarà una finale diversa, dunque, rispetto all’edizione precedente: se i gialloblù tenteranno di difendere il trofeo fino all’ultimo o se al contrario la Virtus centrerà la sua terza finale consecutiva in Coppa Titano, lo sapremo presto. Il ruolino stagionale suggerisce un grande equilibrio: due pareggi nei precedenti di campionato, oltre alla sfida di Supercoppa vinta dai neroverdi.