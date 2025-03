Coppa Titano. Scarponi fa volare il Tre Penne. Pari tra Virtus e La Fiorita

Un solo gol nell’andata delle due semifinali di Coppa Titano. Grande equilibrio tra Virtus e La Fiorita, in una gara terminata a reti bianche ma con ghiotte occasioni. L’unica rete di serata porta la firma di Marcello Scarponi che decide la sfida di Dogana tra il suo Tre Penne e il Tre Fiori.

Partiamo dalla sfida di Montecchio tra Virtus e La Fiorita, ennesimo duello tra le protagoniste assolute del campionato nonché replay della finale di coppa dello scorso anno. La prima palla gol arriva dopo pochi minuti ed è a favore dei neroverdi di Bizzotto. Sulla punizione di Buonocunto ci mette la testa Mazzotti in chiusura spedendo però pericolosamente il pallone sulla parte alta della traversa. Risponde di lì a poco anche la Fiorita con il bel diagonale di Zaccaria che esce di pochissimo alla destra di De Angelis. La Virtus spinge ancora e poco dopo (14’) è Tortori che in girata, su suggerimento di Buonocunto, con il mancino colpisce il palo esterno. Si resta poi bloccati sino al 70’ quando ecco un nuovo squillo dei gialloblù: Affonso semina il panico sulla destra e prova a passare tra Piscaglia e Sabato, quest’ultimo allontana la sfera che però rimane sul limite dell’area dove c’è Zaccaria che calcia benissimo di prima spedendo fuori di poco. Nella seconda parte di ripresa La Fiorita sembra averne di più e tenta il colpaccio. Verdetto rimandato al ritorno, previsto per mercoledì 2 aprile.

L’unico gol di serata è come detto quello che decide la sfida di Dogana tra Tre Penne e Tre Fiori (1-0). Ad esultare è il club di Città che nella ripresa segna con Marcello Scarponi una rete pesante in ottica finale. La serata però del Tre Penne non è delle migliori perché al 9’ Luca Ceccaroli deve abbandonare il campo per un problema muscolare, così Farotti – in panchina a sostituire lo squalificato Berardi – butta nella mischia Dormi. La gara rimane bloccata ma alla mezz’ora ecco la prima occasione. Bel cross di Vandi dalla sinistra che va in area direttamente sulla testa del difensore gialloblu Pesaresi che la insacca per un clamoroso autogol. Avoni però ferma tutto per fallo di Cuomo proprio su Pesaresi. L’equilibrio tra le due squadre rimane fino al 82’ quando ecco che il Tre Penne riesce a passare. Punizione di Gaiani dalla trequarti, la prolunga Ricciardo di testa, il più lesto è Scarponi che trova il guizzo che vale il vantaggio.