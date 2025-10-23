Coppa Titano. Tre Fiori, Tre Penne e Libertas staccano il pass per i quarti

Avanti Tre Penne, Tre Fiori e Libertas. Primi verdetti a San Marino. E riguardano la Coppa Italiano. Nell’ultimo appuntamento infrasettimanale di ottobre, per quel che concerne le competizioni calcistiche sammarinesi, i tempi supplementari sono una destinazione tutt’altro che ipotetica per Libertas-Cailungo e Tre Fiori-Pennarossa. A scacciare inizialmente questa opzione, sul fronte dei gialloblù di Fiorentino, ci pensa Bernardi: l’attaccante fa girare il mancino attorno alla barriera, baciando la base del palo di Tordella da posizione estremamente defilata. Prima dell’intervallo il Tre Fiori si vede annullare il raddoppio per la posizione irregolare di Mema, salvo festeggiare effettivamente il raddoppio al 40’. A segno Benedettini. Tra le due reti il Pennarossa aveva assaporato il pareggio in grande stile con Pintore. Nella ripresa Mema conquista e trasforma il pallone del 3-0 che mette in ghiaccio il successo del Tre Fiori e relativa qualificazione ai quarti di finale. Il Domagnano aveva accarezzato l’idea della miracolosa rimonta dallo 0-3 dell’andata, sbloccando il risultato al 13’ con l’arrembante inserimento di Sapucci. Il Tre Penne replica a ridosso della mezz’ora con Pieri. Prima dell’intervallo il Tre Penne completa la rimonta. In gol, stavolta, Badalassi. Il pari di Amati, poi, non basta al Domagnano. Passa il Tre Penne. È ancora botta e risposta tra Cailungo e Libertas (con Michelucci e Quarta), proprio come all’andata. Primo tempo senza gol, poi nella ripresa le reti che, comunque, lasciano tutto in bilico. Negli extra-time è la Libertas a cercare maggiormente il successo, ma Morelli spedisce la palla del vantaggio sopra la traversa a porta vuota al 95’. Nel secondo tempo supplementare qualche chance, ma nessun lavoro extra per i due portieri. L’esito del derby passa così dalla lotteria dei rigori: Hirsch sbaglia il primo per il Cailungo, mentre Baiardi e Lazzari spiazzano i portieri. Impeccabile anche la trasformazione di Quarta, Bua addirittura si concede il tocco sotto per dare uno scossone ai rossoverdi. È comunque la Libertas in vantaggio e Salah non dilapida al termine del terzo giro. Inzerauto riporta i suoi a contatto, ma Davide Nigro non concede sconti. Diversamente da capitan Iuzzolino, che calcia alto per la gioia di Manzaroli e della Libertas, qualificata ai quarti.