Coppa Toscana al via. Isolotto superstar. Il Novoli finisce ko

Isolotto superstar nella prima giornata della Coppa Toscana di Prima categoria, strutturata con la formula dei triangolari. I biancorossi, allenati da Pippo Borghini (nella foto), hanno battuto il Novoli 3-1. La partita ha visto un primo tempo equilibrato e terminato sullo 0-0. Nella ripresa l’Isolotto diventa padrone del campo e al 61’ va in vantaggio con un bel diagonale di Leporatti su assist di Lombardini. Quattro minuti dopo i biancorossi raddoppiano con Niccolò Virgili (su cross di Burgassi) che di testa supera il portiere. All’80’ il terzo gol di Lombardini che fulmina il portiere con un forte tiro. In pieno recupero il gol della bandiera del Novoli di Alessio Bini. Nel prossimo turno l’Isolotto riposa e il Novoli riceve lo Sporting Arno. La terza gara sarà Sporting Arno-Isolotto.

Questi i risultati delle fiorentine: Isolotto-Novoli 3-1, Audace Galluzzo-Porta Romana 1-1, Gallianese-San Godenzo 1-1, Barberino Mugello-Legnaia 0-0, Chiantigiana-Atletico Levane 0-3, Mezzana-Calenzano 0-2.

F. Que.