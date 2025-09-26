Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Coppa Toscana di Prima categoria. Rimontona Capezzano. Torrelaghese eliminata

Coppa Toscana di Prima categoria. Rimontona Capezzano. Torrelaghese eliminata

Il Capezzano batte 3-2 in super rimonta (era sotto 2-0) la Torrelaghese e passa il turno in coppa. Nel match...

di SIMONE FERRO
26 settembre 2025
Il Capezzano batte 3-2 in super rimonta (era sotto 2-0) la Torrelaghese e passa il turno in coppa. Nel match...

Il Capezzano batte 3-2 in super rimonta (era sotto 2-0) la Torrelaghese e passa il turno in coppa. Nel match...

XWhatsAppPrint

Il Capezzano batte 3-2 in super rimonta (era sotto 2-0) la Torrelaghese e passa il turno in coppa. Nel match giocato mercoledì sera sul sintetico del “Pedonese“ a Marina di Pietrasanta e valevole per gara-3 del triangolare del primo turno della Coppa Toscana di Prima categoria (dove era già eliminato il Romagnano, avendo perso sia contro la Torrelaghese 3-1 sia col Capezzano 3-2) le emozioni non son mancate in un match al cardiopalma.

La Torrelaghese ha iniziato con questo undici (modulo 4-3-1-2): Barsaglini; D’Onofrio, Zini, capitan Bonuccelli, Martinelli; Pezzini, Grossi, Carella; Sereni; Lombardi, Maiorana. Poi l’allenatore Riccardo Belluomini nel corso della gara ha buttato dentro dalla panchina Barozzi (già alla mezz’ora del primo tempo per l’infortunio di Pezzini) e poi nella ripresa Carmazzi, De Masi, Vecoli e Saviozzi. Il Capezzano invece erano schierato dal primo minuto con questo 4-3-2-1: Bartelletti; Dalle Luche, Sacchelli, Rocchiccioli, Sannino; Domenici, Lampitelli, Lorenzo Pacini; Scaranna, capitan Mattia Pacini; Correia. Sono entrati ad inizio secondo tempo Minichino e Toma, poi Brega, il grande ex di turno Luca Barsotti e Pardini: così mister Riccardo Coli ha cambiato assetto, passando al più offensivo 4-2-3-1. La sua squadra aveva sbagliato completamente l’approccio alla partita, andando sotto di due gol nel primo tempo per effetto dei sigilli dell’ex Edoardo Bonuccelli e di Carella. Poco prima dell’intervallo però il Capezzano accorcia le distanze grazie a Correia, che risolve una mischia in area su sviluppi di corner. Nella ripresa la Torrelaghese cerca di gestire il gioco e il vantaggio... ma gli “ospiti“ adesso spingono forte arrembando la metà campo nemica, rischiando però anche di prendere il 3-1 in contropiede negli spazi lasciati per andare tutti in avanti. Il 2-2 giunge nel finale di frazione col subentrato classe 2005 Toma. Poi nel lungo recupero arriva il gol-partita, al 95’, su punizione laterale con altra mischia in area stavolta risolta dal solito Mattia Pacini. Poco prima c’erano state la traversa di Correia e la rete annullata allo stesso capitan Pacini.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su