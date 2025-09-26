Coppa Toscana di Prima categoria. Rimontona Capezzano. Torrelaghese eliminata

Il Capezzano batte 3-2 in super rimonta (era sotto 2-0) la Torrelaghese e passa il turno in coppa. Nel match giocato mercoledì sera sul sintetico del “Pedonese“ a Marina di Pietrasanta e valevole per gara-3 del triangolare del primo turno della Coppa Toscana di Prima categoria (dove era già eliminato il Romagnano, avendo perso sia contro la Torrelaghese 3-1 sia col Capezzano 3-2) le emozioni non son mancate in un match al cardiopalma.

La Torrelaghese ha iniziato con questo undici (modulo 4-3-1-2): Barsaglini; D’Onofrio, Zini, capitan Bonuccelli, Martinelli; Pezzini, Grossi, Carella; Sereni; Lombardi, Maiorana. Poi l’allenatore Riccardo Belluomini nel corso della gara ha buttato dentro dalla panchina Barozzi (già alla mezz’ora del primo tempo per l’infortunio di Pezzini) e poi nella ripresa Carmazzi, De Masi, Vecoli e Saviozzi. Il Capezzano invece erano schierato dal primo minuto con questo 4-3-2-1: Bartelletti; Dalle Luche, Sacchelli, Rocchiccioli, Sannino; Domenici, Lampitelli, Lorenzo Pacini; Scaranna, capitan Mattia Pacini; Correia. Sono entrati ad inizio secondo tempo Minichino e Toma, poi Brega, il grande ex di turno Luca Barsotti e Pardini: così mister Riccardo Coli ha cambiato assetto, passando al più offensivo 4-2-3-1. La sua squadra aveva sbagliato completamente l’approccio alla partita, andando sotto di due gol nel primo tempo per effetto dei sigilli dell’ex Edoardo Bonuccelli e di Carella. Poco prima dell’intervallo però il Capezzano accorcia le distanze grazie a Correia, che risolve una mischia in area su sviluppi di corner. Nella ripresa la Torrelaghese cerca di gestire il gioco e il vantaggio... ma gli “ospiti“ adesso spingono forte arrembando la metà campo nemica, rischiando però anche di prendere il 3-1 in contropiede negli spazi lasciati per andare tutti in avanti. Il 2-2 giunge nel finale di frazione col subentrato classe 2005 Toma. Poi nel lungo recupero arriva il gol-partita, al 95’, su punizione laterale con altra mischia in area stavolta risolta dal solito Mattia Pacini. Poco prima c’erano state la traversa di Correia e la rete annullata allo stesso capitan Pacini.