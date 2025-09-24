Coppa Toscana di Prima categoria. In campo le formazioni maremmane

Tornano in campo stasera tre formazioni maremmane di Prima categoria impegnate in Coppa Toscana. Si giocano oggi due incontri validi per il terzo incontro dei triangolari del primo turno. Alle 19 lo Scarlino ospita il Campagnatico Arcille, mentre alle 20 il Cinigiano ospita l’Atletico Piancastagnaio.

Lo Scarlino è reduce dal pareggio per 0-0 sul campo dell’Argentario con quest’ultima formazione che a sua volta aveva perso 3-1 col Campagnatico Arcille. Ai ragazzi di mister Francesco Manzella quindi basterebbe un pari per andare avanti, mentre lo Scarlino di Massimo Cavaglioni deve vincere per forza.

Per quanto riguarda il Cinigiano, nel primo match del triangolare l’Atletico Piancastagnaio aveva battuto 4-1 in casa l’Amiata; quest’ultima formazione poi a sua volta aveva battuto 2-1 il Cinigiano. Ai ragazzi di mister Andrea Margiacchi per passare il turno servirebbe stasera un successo netto contro l’Atletico Piancastagnaio dove la differenza reti fosse maggiore dei pianesi. Dato non di poco conto.