  4. Coppa Toscana di Prima e Seconda categoria. Eliminate Capezzano e Massarosa. Prevale amarezza e rammarico

Il team di Coli perde 3-2 contro la Carrarese Giovani. I biancorossi di Misuri escono. ai rigori col San Vitale Candia.

di SIMONE FERRO
31 ottobre 2025
L’allenatore Mauritanio Misuri del Massarosa, eliminato ai rigori in Coppa di Seconda

Il mercoledì di Coppa è amaro per Capezzano Pianore in Prima categoria e Massarosa in Seconda, eliminate con rammarico.

Qui Capezzano. Gran bella partita quella giocata dalla squadra di Riccardo Coli a Fossone contro la corazzata Carrarese Giovani nei sedicesimi. Il risultato finale però premia gli apuani di ’Max’ Incerti con un 3-2 firmato Bruzzi-Zuccarelli-Orlandi. Ai capezzanotti (andati sotto 2-0 già all’intervallo) non bastano le reti di Correia di testa su assist del subentrato Baldi e poi dello stesso Baldi su cross del 2007 Sannino. I padroni di casa erano rimasti in 10 per l’espulsione dell’ex di turno Iardella al 35’ sull’1-0. Sul 2-2 è stato annullata la rete del ribaltone a Toma. Il gol-qualificazione della Carrarese Giovani è arrivato a 2 minuti dalla fine in contropiede e subito dopo il Capezzano (ancora privo di Brega per infortunio) ha preso un palo clamoroso con capitan Mattia Pacini a porta vuota.

Qui Massarosa. Ai tiri di rigore perde invece la squadra biancorossa di Mauritanio Misuri (alle prese con tante assenze e con un po’ di ragionato turnover) che alla “Remola“ a Massa aveva pareggiato 1-1 nei 90 minuti regolamentari contro il San Vitale Candia. La rete massaroese è stata del solito ispiratissimo Alessandro Cheli... che poi però sbaglierà uno dei rigori alla “lotteria“ finale così come Massimo Benedetti. Il San Vitale invece fa 4 su 4 e così vola ai sedicesimi.

