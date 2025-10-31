Coppa Toscana di Prima e Seconda categoria. Eliminate Capezzano e Massarosa. Prevale amarezza e rammarico

Il mercoledì di Coppa è amaro per Capezzano Pianore in Prima categoria e Massarosa in Seconda, eliminate con rammarico.

Qui Capezzano. Gran bella partita quella giocata dalla squadra di Riccardo Coli a Fossone contro la corazzata Carrarese Giovani nei sedicesimi. Il risultato finale però premia gli apuani di ’Max’ Incerti con un 3-2 firmato Bruzzi-Zuccarelli-Orlandi. Ai capezzanotti (andati sotto 2-0 già all’intervallo) non bastano le reti di Correia di testa su assist del subentrato Baldi e poi dello stesso Baldi su cross del 2007 Sannino. I padroni di casa erano rimasti in 10 per l’espulsione dell’ex di turno Iardella al 35’ sull’1-0. Sul 2-2 è stato annullata la rete del ribaltone a Toma. Il gol-qualificazione della Carrarese Giovani è arrivato a 2 minuti dalla fine in contropiede e subito dopo il Capezzano (ancora privo di Brega per infortunio) ha preso un palo clamoroso con capitan Mattia Pacini a porta vuota.

Qui Massarosa. Ai tiri di rigore perde invece la squadra biancorossa di Mauritanio Misuri (alle prese con tante assenze e con un po’ di ragionato turnover) che alla “Remola“ a Massa aveva pareggiato 1-1 nei 90 minuti regolamentari contro il San Vitale Candia. La rete massaroese è stata del solito ispiratissimo Alessandro Cheli... che poi però sbaglierà uno dei rigori alla “lotteria“ finale così come Massimo Benedetti. Il San Vitale invece fa 4 su 4 e così vola ai sedicesimi.