Coppa Toscana di Prima e Seconda categoria. Per Massa Valpiana e Manciano impegni in casa

Sarà un mercoledì intenso per le squadre della provincia di Grosseto impegnate nelle coppe. Tre partite in programma oggi per la Coppa Toscana di Prima categoria e Seconda categoria. Per quanto riguarda la Prima categoria, saranno due le formazioni maremmane interessante in questo turno, mentre una quella di Seconda categoria. Appuntamento alle 14.30 in questo mercoledì festivo. Si parte con i sedicesimi di finale della competizione regionale di Prima categoria e con il il Massa Valpiana di mister Madau. La capolista del campionato, che ha iniziato alla grande la stagione, vuole proseguire il proprio cammino anche in Coppa Toscana di Prima categoria. Oggi a Massa Marittima arriva il Pomarance. Maremmani primi in classifica con 19 punti, dieci in più degli avversari, che oggi però venderanno cara la pelle e vorranno ben figurare sul campo di una big del torneo. Alla stessa ora a Manciano, i padroni di casa allenati da Gabriele Maggio ospitano il Donoratico. Maremmani in difficoltà, penultimi con 4 punti, al pari del fanalino di coda Forte di Bibbona: oggi a Manciano arriva un Donoratico in palla, secondo in campionato, e formazione che ha ambizioni importanti anche in coppa. Servirà un’impresa quindi. In Seconda categoria invece si gioca un solo incontro, ed è quello del Castell’Azzara, inizialmente in programma per sette giorni fa. La sfida si giocherà a Volterra, campo della Volterrana. Le due formazioni si erano preventivamente accordate per posticipare il match ad oggi. Probabilmente alcune formazioni opteranno per il turnover, dando spazio a chi finora ha giocato meno, mentre chi vuole accedere al turno successivo e andare avanti potrebbe schierare un undici titolare tipo. Il programma: Prima categoria, Massa Valpiana-Pomarance, Manciano-Donoratico; Seconda categoria, Volterrana-Castell’Azzara.