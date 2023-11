Coppa toscana di promozione. Stasera il “bis“ di San Marco Avenza-Pietrasanta. Bucci sarà senza Pinelli e lo squalificato Vettori

Subito remake in Coppa della sfida che domenica è andata in scena in campionato tra San Marco Avenza e Pietrasanta. Domenica al “Pedonese“ vinse 2-1 in rimonta la squadra versiliese. Stasera si giocherà alle 20.30 a “La Covetta“ di Avenza dove arbitrerà Daniele Frediani di Pisa, con assistenti di linea Marco Di Spigno e Kristian Rama di Livorno. Si tratta di gara-1 del triangolare in cui figura pure la Pieve Fosciana (che oggi riposa). Nel Pietrasanta il tecnico Massimialiano Bucci avrà a disposizione tutti tranne Pinelli infortunato e Vettori squalificato. Da valutare poi Togneri e Ghelardoni che hanno avuto un po’di febbre.