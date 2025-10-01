Coppa toscana di seconda categoria. Ultimo turno per i verdetti definitivi
Tornano in campo le formazioni maremmane di Seconda categoria per le gare della terza dei triangolari del primo...
Tornano in campo le formazioni maremmane di Seconda categoria per le gare della terza dei triangolari del primo turno della Coppa Toscana per conoscere quali saranno le quattro squadre che si aggiungeranno a Roccastrada e Montieri, già qualificate.
Alle 19 si affronteranno Magliano Sant’Andrea e Manciano. Al Manciano basterà il pari per passare il turno avendo una migliore differenza reti.
Alle 20 a Pitigliano si giocherà San Quirico-Aurora Pitigliano con i gialloblu di Vittorio Gaggi a cui basta il pari per qualificarsi avendo tre punti in classica contro il punto dei ragazzi di mister Marco Galli.
Alle 20.30 a Santa Fiora l’Intercomunale ospiterà la Virtus Amiata potendosi permettere anche di perdere con un gol scarto.
Infine, alla stessa ora, il Fonteblanda sfida il Marina con la possibilità di qualificarsi anche con un pareggio perché con pari differenza reti ha segnato una rete in più.
Per la Coppa Provinciale di Terza categoria, invece, alle 20 a Borgo Carige si giocherà Capalbio-Porto Ercole.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su