Coppa Toscana di Seconda categoria. La Virtus Comeana vince ai rigori e passa

Un incontro equilibrato e piuttosto tirato, chiusosi a reti bianche. E la lotteria dei rigori ha premiato la formazione ospite, vittoriosa per 5-4. E’ la Virtus Comeana la seconda formazione della provincia pratese ad approdare ai sedicesimi di finale della Coppa Toscana di Seconda Categoria, dopo il Prato Sport che aveva in precedenza eliminato la Galcianese. Questo il verdetto del match contro il Prato Nord, recuperato mercoledì scorso al Nelli di Montemurlo. Un match che non si è sbloccato nei minuti regolamentari, considerando che al triplice fischio il risultato era ancora inchiodato sullo 0-0. Un punteggio rimasto tale anche alla fine dei supplementari, che ha quindi portato le due contendenti ai calci di rigore. L’hanno spuntata alla fine gli uomini di coach Stefano Rossi. Che a fine mese torneranno nuovamente in campo per quel che riguarda il torneo, per mettere nel mirino la qualificazione agli ottavi. L’attenzione di entrambi i club si focalizzerà adesso sul campionato, domenica: il Prato Nord riceverà la Virtus Montale. La Virtus Comeana sarà invece impegnata nel "derby mediceo" con il Poggio a Caiano.