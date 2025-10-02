Acquista il giornale
Coppa toscana. FolloGavo, ottimo esordio all’Elba

di ANDREA CAPITANI
2 ottobre 2025
Inizio di stagione promettente per il Follonica Gavorrano femminile di calcio a 5. Le ragazze di mister D’Antoni hanno espugnato per 5-1 il campo dell’Isola d’Elba nella prima gara di Coppa Toscana. Maremmane in vantaggio grazie ad un rasoterra micidiale di Rinaldi e hanno raddoppiato con Rinaldi al termine di una bella azione corale. Terzo gol con Rossi, seguito rapidamente dal quarto, realizzato da Abate, perfettamente innescata da un preciso passaggio di D’Antoni. Nella seconda frazione le biancorossoblù sono ripartite un po’ sotto tono, ma nonostante ciò sono riuscite a trovare il quinto gol con Borelli che, lanciata da Vincenti, ha superato il portiere avversario con un pallonetto. Le avversarie sono riuscite poi a trovare il gol con Carlini.

FOLLOGAVO: Falcinelli, Rossi, Gobbi, D’Antoni, Baila Longo, Rinaldi, Abate, Pannocchi, Borrelli. All. D’Antoni.

ISOLA D’ELBA: Bicecci, Rodriguez, Carlini, Olmetti, Gorgoglione, Profumo. All. Giacomelli. Reti: D’Antoni, Rossi, Rinaldi, Abate, Borrelli, Carlini.

© Riproduzione riservata

