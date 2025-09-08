Coppa Toscana. Il Castelfranco cala un poker al Mediceo. Inutili i tentativi di ripresa del Ponte a Cappiano
Ponte a Cappiano 1 Castelfranco 4 PONTE A CAPPIANO: Puccini, Romboli, Sparaciari (86’ Bruni), Huqi, Bucchioni, Madrigali, Bellone (46’ Landi), Franchi, Mecca (46’ Rossi...
PONTE A CAPPIANO: Puccini, Romboli, Sparaciari (86’ Bruni), Huqi, Bucchioni, Madrigali, Bellone (46’ Landi), Franchi, Mecca (46’ Rossi J.), Lenti (70’ Cosentino), Gasbarro (70’ Vannini). All.: Marchetti
CASTELFRANCO: Raffa M, Menichetti, Campinoti, Rossi, Masini, Moriani (75’ Campani), Coppola (72’ Grossi), Raffa N., Becherucci, Salvadori (6’ Rinaldi, 60’ Meropini), Donati. All.: Comini
Arbitro: Bolognesi di Pontedera
Reti: 15’ aut. Puccini; 40’ Masini; 57’ rig. Rossi J.; 68’ Donati; 73’ aut. Madrigali
PONTE A CAPPIANO – Una brutta batosta al Mediceo per il Ponte a Cappiano, che finisce per incassare un pesante poker dal Castelfranco degli ex. Gli ospiti vanno al riposo con un risultato che li vede avanti di due reti.
Ecco quindi che nell’intervallo mister Marchetti (nella foto) opera subito due cambi fra i suoi e uno di questi nuovi innesti, Jacopo Rossi, accorcia le distanze subito in avvio di ripresa mettendo a segno un rigore.
Tra il 68’ e il 73’, però, il Castelfranco riesce ad andare a segno altre due volte. Adesso, nella seconda giornata del triangolare del primo turno di domenica prossima, il Ponte a Cappiano sarà di scena a Santa Maria a Monte.
Si.Ci.
