Coppa TOSCANA. Il colpaccio dell’Atletico Etruria

Si è giocato il terzo turno dei triangolari per accedere ai sedicesimi di Coppa Toscana di 1° Categoria. In tutta la Toscana si sono disputate 32 gare per completare il quadro definitivo e, per quanto riguarda le nostra pisane, tre partite si sono disputate nel pomeriggio e due in notturna, una a Fornacette e l’altra a Capannoli. A Gambassi la squadra locale ha incrociato la Pecciolese che doveva vincere per passare il turno. Dopo un primo tempo chiuso a reti bianche, in avvio di ripresa un calcio di rigore per il Gambassi e l’espulsione del neroazzurro Iacoponi hanno indirizzato diversamente la partita. La squadra fiorentina inoltre è riuscita a raddoppiare e per la Pecciolese, che ha subito una seconda espulsione, di Carlucci, ribaltare il risultato è diventato un problema. Nonostante tutto nel finale i pisani sono riusciti a dimezzare lo svantaggio. Un risultato non previsto per i neroazzurri che consente al Gambassi di andare avanti in Coppa. Colpaccio dell’Atletico Etruria ad Acciaiolo, che con una partita accorta supera il turno. L’Acciaiolo era chiamato a vincere e ha fatto il possibile per andare in gol senza riuscirci. "Abbiamo fatto la partita – dice il mister Natali - il gol dell’Atletico è frutto di una punizione deviata in rete da Facenda, anche se devo riconoscere che l’Atletico è una buona squadra". Infine la Geotermica che ha portato in fondo una vittoria di misura, ottenuta su calcio di rigore per fallo su Nassi. Il Pomarance, che era chiamato a vincere, ha fatto la partita e ha creato le occasioni per andare in gol senza riuscirci. Nel Pomarance c’erano ben undici giocatori ex Geotermica, oltre al mister. Il risultato di parità sarebbe stato quello più giusto.

Pietro Mattonai