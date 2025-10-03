Acquista il giornale
Coppa Toscana. Impresa del Capraia. Va avanti mettendo ko il Monterappoli

di SIMONE CIONI
3 ottobre 2025
CAPRAIA

7

MONTERAPPOLI

0

CAPRAIA: Gabuzzini, Pagliai, Ferri, Colaianni, Allegri (80’ Rosi), Gori, Grippo (69’ Cioni), Fornai S., Grosso (46’ Boni, Cissè (46’ Ciulli), Cassandro (58’ Pellegrini). A disp.: Sabatini, Manetti, Bagni, Grossi. All.: Gaccione.

MONTERAPPOLI: Chesi, Iorio, Tanzini (60’ Polimeni), Capocchini, Bagnoli, Kumaraku, Cavicchioli (46’ Cucè), Minissale (80’ Mantelli). Zahouani, Diouf (46’ Ninci), Valentini (46’ Marconcini). A disp.: Nozzoli, Bruno J., Fontanelli. All.: Bruno

M. Arbitro: Avelardi di Livorno. Reti: 2’ rig. e 8’ Fornai S., 15’ Grosso, 53’, 75’ e 88’ Ciulli, 62’ rig. Pellegrini.

MONTELUPO – Impresa del Capraia, che ne rifila sette al Monterappoli e nonostante il ko per 5-2 contro il Santa Maria vola al secondo turno di Coppa Toscana di Seconda Categoria grazie alla miglior differenza reti. All’8, infatti, il Capraia conduce già 2-0 grazie alla doppietta di Samuele Fornai. Ad incrementare le speranze di qualificazione ci pensa Grosso al 15’. Il 3-0 all’intervallo, però, ancora non basta: per ottenere il pass la squadra di Gaccione deve segnarne altrettanti. Così, nella ripresa il Capraia continua a spingere e grazie alla tripletta di Ciulli e al secondo rigore della serata trasformato da Pellegrini, entrambi subentrati, dilaga fino al 7-0 finale.

