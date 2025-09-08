Coppa toscana. L’Aurora Montaione costretta a cedere il passo all’ambizioso Corazzano

Aurora Montaione

AURORA MONTAIONE: Bennato, Giubbolini, Palmiero (46’ Benedettino), Orlandini, Morini (60’ Mori), Dell’Agnello, Testi, Ciampolini, Simoncini (78’ Romagnoli), Bartalucci (56’ Cioni), Pieroni (68’ Sabatini). A disp.: Ghizzani, Oliva, Mandorlini, Ascione. All.: Mitra

CORAZZANO: Donati, Caponi, Annicchiarico (58’ Del Vigo), Carli, Nencioni, Bachi (90’ Paci), Manetti, Scannapieco, Bianchi (75’ Musatti), Buhne, Covato. A disp.: Gelli, Bianchi, Colangelo, Zuchegna, Ventre, Bellini. All.: Filomena

Arbitro: Buongiovanni di Pontedera

Reti: 16’ Covato, 80’ Buhne

MONTAIONE – Inizia con una sconfitta il cammino in Coppa Toscana dell’Aurora Montaione, superata 2-0 a Il Prato dal Corazzano. Dopo una parata in avvio di Beninato su Covato i locali colpiscono una traversa con Ciampolini, ma al 16’ sono gli ospiti a passare con la zampata sotto misura di Covato, dopo che poco prima lo stesso attaccante aveva impegnato severamente Bennato. Nella ripresa ancora Ciampolini sfiora il pari al 67’ sugli sviluppi di un corner, poi nel finale un micidiale contropiede degli ospiti chiude il conto: Buhne vede fuori dai pali Bennato e lo castiga con un preciso pallonetto. Domenica prossima, sarà l’Aurora Montaione a tornare in campo nel derby valdelsano di Cambiano contro il Casenuove Gambassi. Per continuare a sperare nella qualificazione gli arancioblù di mister Mitra devono vincere a tutti i costi e con un buon margine di reti.

Simone Cioni