Coppa toscana. L’Aurora Montaione costretta a cedere il passo all’ambizioso Corazzano
Aurora Montaione 0 Corazzano 2 AURORA MONTAIONE: Bennato, Giubbolini, Palmiero (46’ Benedettino), Orlandini, Morini (60’ Mori), Dell’Agnello, Testi, Ciampolini, Simoncini (78’ Romagnoli), Bartalucci (56’...
Aurora Montaione
0
Corazzano
2
AURORA MONTAIONE: Bennato, Giubbolini, Palmiero (46’ Benedettino), Orlandini, Morini (60’ Mori), Dell’Agnello, Testi, Ciampolini, Simoncini (78’ Romagnoli), Bartalucci (56’ Cioni), Pieroni (68’ Sabatini). A disp.: Ghizzani, Oliva, Mandorlini, Ascione. All.: Mitra
CORAZZANO: Donati, Caponi, Annicchiarico (58’ Del Vigo), Carli, Nencioni, Bachi (90’ Paci), Manetti, Scannapieco, Bianchi (75’ Musatti), Buhne, Covato. A disp.: Gelli, Bianchi, Colangelo, Zuchegna, Ventre, Bellini. All.: Filomena
Arbitro: Buongiovanni di Pontedera
Reti: 16’ Covato, 80’ Buhne
MONTAIONE – Inizia con una sconfitta il cammino in Coppa Toscana dell’Aurora Montaione, superata 2-0 a Il Prato dal Corazzano. Dopo una parata in avvio di Beninato su Covato i locali colpiscono una traversa con Ciampolini, ma al 16’ sono gli ospiti a passare con la zampata sotto misura di Covato, dopo che poco prima lo stesso attaccante aveva impegnato severamente Bennato. Nella ripresa ancora Ciampolini sfiora il pari al 67’ sugli sviluppi di un corner, poi nel finale un micidiale contropiede degli ospiti chiude il conto: Buhne vede fuori dai pali Bennato e lo castiga con un preciso pallonetto. Domenica prossima, sarà l’Aurora Montaione a tornare in campo nel derby valdelsano di Cambiano contro il Casenuove Gambassi. Per continuare a sperare nella qualificazione gli arancioblù di mister Mitra devono vincere a tutti i costi e con un buon margine di reti.
Simone Cioni
Continua a leggere tutte le notizie di sport su