Coppa Toscana. Lazzeretto si arrende al Capanne . Avventura finita

LAZZERETTO

1

CAPANNE

4

SPORTING LAZZERETTO: Porrà, Papini, Biondi, Kercuku, Benelli, Guidi G. (60’ Boni), Valenti, Fiorineschi (84’ De Vincentis M.), Perri (62’ Lebbiati), Morelli, Viti. A disp.: Giunti, Bartolomei T., Bartolomei A., Wajid, De Vincentis A., Zapparata. All.: Guazzini.

CAPANNE: Lischi, Bettarini (60’ Manzella), Guidi S., Pianpiani (85’ Tinghi), Tamberi, Scali, Testaino, Guerrucci (75’ Cantini), Gaye (84’ Donzello), Kodraziu (70’ Puccioni), Iaia. A disp.: Nencioni, Ciampi. All.: Montagnani.

Arbitro: Ghizzani di Empoli.

Reti: 9’ e 82’ Gaye; 21’ Iaia; 66’ rig. Kodraziu; 69’ Viti.

LAMPORECCHIO – Finisce al primo turno l’avventura del neo promosso Lazzeretto in Coppa Toscana. Dopo il pari di San Romano ai biancorossi serviva vincere, ma è il Capanne a passare bissando il successo contro la Sanromanese. I locali partono bene con due occasioni di Perri, ma gli ospiti passano in vantaggio con Gaye, servito da Kodraziu e raddoppiano al 21’ con Iaia. Nella ripresa il Lazzeretto colpisce un palo con Valenti su punizione e subito dopo incassa lo 0-3, per effetto del rigore trasformato da Kodraziu. Viti finalizza al 69’ una bella azione di Lebbiati e Valenti, ma all’82’ è ancora Gaye a calare il definitivo poker ospite.