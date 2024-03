Coppa Toscana, lo Scarlino esagera. Pokerissimo e Gallianese annichilita

Lo Scarlino annichilisce la Gallianese nella semifinale di Coppa Toscana di Seconda categoria e si guadagna la finalissima. La formazione di misyer Cavaglioni ha battuto 5-0 a domicilio la formazione di Galliano, paese alle porte di Firenze, con una prestazione perfetta. Dopo il gol iniziale su rigore di Monterisi, i maremmani hanno dilagato nella ripresa con la doppietta di Bigliazzi, il secondo gol di Monterisi e la ciliegina sulla torta del gol di Totti. Adesso la finale, in data da stabilire, contro la vincente dell’altra semifinale Acciaiolo-Jolly Montemurlo. GALLIANESE: Romei, Mengoni, Pierottoli, Giulio, Colzi, Maretti, Sieni, Simiele, Baldini T., Focardi, Coralli, Mattoni. A disposizione: Notari, Cirillo, Zoppi, Ujku, Baldini J., Tavano, Agonigi, Serotti. All. Cipollone. SCARLINO: Bigoni, Giordano, Bracciali, Saloni, Montomoli, Badjie, Vecci, Liberali, Vento, Bigliazzi, Monterisi. A disposizione: Buzzegoli, Cinci, Antonini, Felici, Moretti, Palmieri, Panebianco, Pietrych, Totti. All. Cavaglioni.

Reti: 17’, 12’st Monterisi, 10’st e 30’st Bigliazzi, 50’st Totti.