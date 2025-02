Coppa Toscana: oggi alle 15 a Fossone. Carrarese Giovani e Academy Livorno si contendono la finale

È una partita che non ha bisogno di presentazioni quella che alle 15 di oggi attende la Carrarese Giovani. All’Ilio Traversa di Fossone arriva l’Academy Livorno per la semifinale di Coppa Toscana, un traguardo storico al quale Agy (nella foto)ei e compagni si presentano con il morale alle stelle. Con il 3-1 rifilato domenica al Ricortola gli azzurri hanno infatti rialzato la testa dopo la prima sconfitta stagionale patita a Corsanico la settimana precedente e ridotto a 3 i punti di distacco dalla capolista Fivizzanese, caduta con il Dallas Romagnano. Di una vittoria e una sconfitta è anche il bilancio dei labronici, che nell’ultimo turno hanno espugnato per 1-0 il campo del Palazzi riprendendosi dal 3-1 interno incassato contro il Castelnuovo Val di Cecina sette giorni prima.

La classifica degli amaranto è tuttavia meno rosea rispetto a quella dei ragazzi di Incerti e recita nono posto a meno 2 dalla zona playoff, con la Coppa che rappresenta quindi il percorso principale per raggiungere l’obiettivo promozione. A dimostrazione di come l’Academy prenda seriamente la competizione, i 6-0 rifilati a Guasticce e Stagno nei primi due turni ma anche il 3-1 sul Livorno 9 e il 4-1 sul Capanne rispettivamente agli ottavi e ai quarti. Anche la Carrarese Giovani ha avuto un percorso importante, nel quale ha eliminato, fra le altre, il Corsanico con un 4-1 e la Fivizzanese (1-0).

Alessandro Salvetti