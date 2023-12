Coppa Toscana Prima categoria. Stop del Gambassi, decidono i supplementari

ALBACCARRAIA

2

GAMBASSI

1

ALBACCARRAIA: Bormida, Belli, Magnolfi, Mattolini, Guidi, Gori Jacopo, Marcati, Taruntoli, Reale Tommaso, Viti, Lippini (65’ Terrafino). A disposizione: Cavallaro, Simonetta, Gori Marco, Corti, Mbengue, Fancelli, Traversi. Allenatore: Pugliese.

GAMBASSI: Mengoni, Orlandini (79’ Bergognoni), Vallesi, Dini, Tafi, Signorini, Mazzanti, Salerno (81’ Kamberi), Angioli (108’ Scotto), Cacciapuoti, Abbate. A disposizione: Fenderico, Xhindi, Pellegri. Allenatore: Gangoni.

Reti: 76’ Terrafino, 84’ Abbate, 115’ Reale

CARRAIA - Nei primi 45’ quella che va in scena allo stadio comunale di Carraia “Lorenzo Donati” è una gara equilibrata con le due squadre che si studiano senza affondare il colpo ma badando più a preservare la porta inviolata. Nel secondo tempo però si alza l’intensità della gara, con il Gambassi che al 57’ sfiora il gol del vantaggio. L’azione è un triangolo tra Angioli e Cacciapuoti con il primo che prova la conclusione finita di poco alta. Al 67’ si fa vedere anche l’Albaccaraia, ma Mengoni risponde presente e salva la porta dei valdelsani. Al 76’ sono però proprio i locali a passare in vantaggio: una mischia in area di rigore risolta con piglio da Terrafino. La reazione del Gambassi però non si fa attendere e all’80’ è Angioli che sfiora il pari ma Bormida si supera e para. All’84’ arriva poi il pari degli ospiti: dagli sviluppi di calcio d’angolo è Abbate che anticipa tutti sul primo palo deviando in rete il gol che ristabilisce la parità della gara.

La partita scivola così ai supplementari, il primo tempo finisce nuovamente in parità sul risultato di 1-1. Nel secondo tempo è invece Reale che regala il passaggio del turno dall’Albaccarraia, il gol decisivo lo realizza al 115’ e il match finisce con una abbraccio collettivo dei padroni di casa.

Niccolò Pistolesi