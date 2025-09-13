COPPA TOSCANA. "Prima» e "Seconda». Le sfide di domani

Seconda giornata di Coppa Toscana di Prima e Seconda categoria, con i primi verdetti che potrebbero già arrivare domani.

In Prima categoria il Corsagna, che ha pareggiato a reti bianche contro il Piazza "55", affronterà, alle 15.30, sul campo di Pontecosi, il Pieve Fosciana. Nel girone "5" si affronteranno Folgor Maria ed Academy Porcari, con quest’ultimo che, nella prima giornata, ha pareggiato 1 a 1 contro l’Atletico Lucca. Poi il Montecarlo, che ha perso domenica scorsa di misura contro il Capannori, sarà con il Marginone a Chiesina Uzzanese, alle 15,30.

Seconda categoria. La neopromossa Vorno debutterà, alle 16, contro la Folgor Segromigno che ha già pareggiato 1 a 1 contro il San Macario Oltreserchio. Mentre ci sarà la gara di ritorno tra New Team e Diavoli Neri Gorfigliano, alle 15.30: tutto da decidere, visto che la gara d’andata è terminata a reti bianche. Al "Nardini" di Castelnuovo, alle 19, se la vedranno Cascio e Filicaia Diavoli Rossi, con la formazione di casa reduce dalla sconfitta per 2 a 1 contro l’Atletico Castiglione. Prima gara anche per il Molazzana che ospiterà, alle 15.30, il Fornaci che arriva dalla rocambolesca sconfitta interna per 3 a 4 contro il Ghivizzano. Anche il Gallicano – che arriva dalla pesante battuta d’arresto casalinga per 4-0 rimediata contro il Borgo a Mozzano – proverà a giocarsela contro il Valfreddana, in trasferta, alle 15,30. Chiude il quadro l’Academy Tau che vuole riscattare la sconfitta per 1-0 di domenica scorsa contro il Chiesina Uzzanese: e l’opportunità sarà il match che si giocherà ad Altopascio contro il Pescia.

Alessia Lombardi