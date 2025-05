Coppa Toscana: Ricel Carrara supera CUS Pisa 3-1 nella fase a gironi

CUS PISA

1

RICEL CARRARA

3

CUS PISA: Figliucci, Angeli, Fedele, Landolfo, Lorenzini, Migliorini, Piludu, Schiffino, Sergiampietri. All. Figliucci.

RICEL CARRARA: Pucitta, Rizzato, Maffei, Orsini, Baldini, Fossi, Cirillo. All. Nista.

Arbitro: Corsini di Pistoia.

Marcatori: 11’ Landolfo (C), 41’ Orsini (R), 47’ Rizzato (R), 49’ Maffei (R).

PISA – E’ iniziata col botto la Coppa Toscana di calcio a 5 femminile. Il calendario ha messo subito di fronte, nella fase a gironi, le finaliste della passata edizione. La Ricel di Fabrizio Nista, vincitrice lo scorso anno e fresca del titolo di campione regionale, ha affrontato una rivale temibile che arriva dalla tranquilla salvezza nel campionato di serie B nazionale Figc. Il banco di prova è stato tosto per le giallonere che hanno schierato i nuovi innesti Fossi e Cirillo. Il match è stato vibrante con ottime giocate. A metà frazione Landolfo da fuori ha centrato il sette della porta difesa da Pucitta, al rientro dopo un anno e mezzo per un grave infortunio. Le ’apette’ hanno cercato il pari per tutto il primo tempo ma senza trovarlo. Il Cus Pisa ha cercato il raddoppio nella ripresa ma le parate di Pucitta hanno tenuto viva una gara che si è infiammata al pari di Orsini, sempre con un tiro all’incrocio dei pali. Le pisane di Chiara Figliucci hanno colpito un doppio palo ma negli ultimi 5 minuti le apuane hanno levato gli ormeggi segnando con Rizzato e Maffei e sfiorando due volte la quaterna con Orsini.

Gian.Bond.