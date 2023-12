Coppa Toscana Seconda Categoria. Il Monterappoli si guadagna gli ottavi di finale

monterappoli

3

virtus comeana

2

MONTERAPPOLI: Nozzoli, Bianchi, Fanuele (46’ Tani), Masini, Fontanelli, Pace, Malpici (63’ Valenti), Scappini, Kodraziu (92’ Gambini), Calonaci, Campatelli (72’ Lari). A disp. Frangioni. All. Coppola.

VIRTUS COMEANA: Capannoli, Pugliese, Puggelli, Marradi, Langella, Fusi, Le Rose, Testa, Gelsumini, Buti, Sirna. A disp. De Cicco, Braccini, Sicari, Porro, Carone, Arcangioli, Scilipoti, Righi. All. Rossi.

Arbitro: Magrini di Pistoia.

Reti: 20’ Malpici; 37’ Calonaci; 60’ Testa; 69’ Buti; 78’ Scappini.

CERBAIA VAL DI PESA – Un Monterappoli dai due volti, che fatica in campionato, vola agli ottavi di finale di Coppa Toscana di 2ª Categoria. I neroverdi empolesi piegano di misura la Virtus Comeana dopo aver letteralmente dominato la prima frazione. Avvio sprint dei ragazzi di mister Coppola che dopo aver colpito un palo al 7’ con Malpici e un altro legno due minuti più tardi con Kodraziu, riescono a sbloccare il risultato al 20’ con lo stesso Malpici dopo un batti e ribatti in area. La supremazia degli empolesi prosegue e, dopo un’altra traversa colpita da Kodraziu arriva il raddoppio di Calonaci al 37’ con una pregevole conclusione dal limite dell’area.

Chiuso il primo tempo sul 2-0 il Monterappoli si dimentica di tornare in campo dopo l’intervallo e il Virtus Comeana pareggia nel giro di 9 minuti con Testa e Buti. A questo punto il Monterappoli riprende a giocare e sfiora il nuovo vantaggio con Kodraziu, ma la traversa gli dice di no. Alla fine, dopo una corta respinta della difesa in seguito ad un cross di Valenti, è Scappini a trovare la conclusione vincente per il definitivo 3-2. Adesso Masini (nella foto) e compagni se la dovranno vedere contro l’Audace Legnaia, che ha eliminato la Laurenziana con un netto 3-0 in trasferta. L’appuntamento è per il 10 gennaio, mentre domenica prossima i ragazzi di mister Coppola sono attesa dalla sfida casalinga contro il Tavola, formazione che ha cinque punti in più in classifica e che staziona ai margini della zona play-off.

Si.Ci.