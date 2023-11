Coppa Toscana Seconda Categoria. Il Monterappoli vola ai sedicesimi

Un Monterappoli falcidiato dalle assenze e con il vice Andrea Vegni, che all’ultimo momento ha dovuto sostituire mister Coppola per problemi di salute, espugna il campo della Dinamo Florentia e vola ai sedicesimi di finale della Coppa Toscana di 2ª Categoria. A decidere la contesa un guizzo a metà ripresa dell’attaccante De Luca, lesto ad approfittare di un errore del portiere della Dinamo Florentia. Nonostante il solo gol di vantaggio, quello dei neroverdi empolesi è stato un successo strameritato, soprattutto alla luce delle almeno quattro nitide occasioni sprecate nella prima frazione e l’errore dal dischetto dello specialista Koceku, che poteva valere il raddoppio. Così, proprio allo scadere c’è voluto anche un grande intervento del portiere Nozzoli, fino ad allora praticamente inoperoso, per blindare risultato e qualificazione. Adesso il Monterappoli attende la vincente tra Prato Nord e Virtus Comeana, gara rinviata mercoledì per il maltempo. Questa la formazione empolese: Nozzoli, Bianchi, Fanuele, Fontanelli, Pace, Kodraziu, Masini, Koceku, Valenti, Calonaci, De Luca. In panchina invece c’erano Scappini, Tani, Gambini, Campatelli.

Si.Ci.