Coppa Toscana Seconda categoria. Oggi il derby tra Asciano e Sarteano

La Coppa Toscana di Seconda categoria è arrivata ai sedicesimi di finale: sono ancora quattro le squadre senesi in lizza e oggi si giocheranno Volterrana-Rosia (fischio d’inizio alle 14.30), Asciano-Olimpic Sarteano (20.30) e Impruneta Tavarnuzze-Monteroni (20.45).

Partite secche, per cui al 90’, in caso di parità, si effettueranno i supplementari ed in caso di ulteriore equilibrio al 120’ ci saranno i rigori. A giudicare dalla classifica, la compagine senese più forte sembra l’Olimpic, che nel girone M è seconda con 22 punti. Proprio domenica scorsa, tuttavia, ha perso a Piazze per 1-0. L’Asciano è settimo con 17 punti. L’Impruneta Tavarnuzze, nel girone H, ha appena 12 punti e giocherà contro il Monteroni che nel girone M ne ha 18. Infine Volterrana-Rosia: i pisani hanno 20 punti nel girone C, i senesi solo 7 nel girone M. Ma la Coppa, si sa, sfugge a qualunque logica!

Giuseppe Stefanachi