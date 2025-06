Coppa Toscana Under 17: Aurora Pitigliano sconfitta dal Banti San Barberino

Si è fermata in terra fiorentina l’avventura del Pitigliano che, nella terza giornata dei triangolari di primo turno della Coppa Toscana Allievi provinciali Under 17, è stata sconfitta a Barberino del Mugello dal Banti San Barberino per 3-2. Le due squadre erano arrivate al confronto diretto alla pari con tre punti ciascuna e la stessa differenza reti, avendo battuto entrambe il Siena con l’identico punteggio di 3-1. E’ stata una partita molto combattuta, incerta fino alla fine. Alla fine è stata la compagine fiorentina ad imporsi di misura e ad accedere così ai quarti di finale. Per l’Aurora gol di Rinaldi e Piccini. Alla competizione potevano partecipare le squadre che al termine dei Campionati provinciali si erano classificate al secondo e al terzo posto della classifica finale dei rispettivi gironi. Aurora Pitigliano che quindi esce dalla competizione dopo aver venduto cara la pelle, ed al termine di una bellissima stagione a livello provinciale che l’aveva portata a giocarsi questo nuovo format della Coppa Toscana che è stata istituita da due anni.